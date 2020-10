Business news: Brasile, gettito fiscale cresce 1,97 per cento annuo a settembre, ma nel 2020 segna -11,7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale in Brasile, insieme delle entrate provenienti dalla riscossione di tasse, contributi e altre entrate federali, ha registrato un aumento reale (al netto dell'inflazione) dell'1,97 per cento a settembre rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'Agenzia delle entrate brasiliana (Receita federal), informando che il volume totale delle entrate nel mese è stato pari a 119,8 miliardi di real (18 miliardi di euro). Si tratta del secondo mese consecutivo in cui si registra una crescita reale della riscossione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ad agosto 2020 il gettito era stato infatti superiore dell'1,33 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Nonostante i dati positivi negli ultimi due mesi, complessivamente nei primi nove mesi di quest'anno il gettito è stato di 1.026 miliardi di real (154 miliardi di euro), in calo reale dell'11,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo l'Agenzia dell'entrate si tratta del peggior risultato del periodo dal 2010. (Res)