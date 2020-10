Business news: Messico, Lopez Obrador a banca centrale, tagliare ancora tasso di sconto per stimolare nuovo credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha invitato la banca centrale del paese (Banxico) ad effettuare un altro taglio sul tasso di sconto - oggi al 4,25 per cento - per incentivare la ripresa stimolando la richiesta di nuovo credito. "I tassi di interesse sono ancora alti. Banxico li sta abbassando ma devono essere ancora più bassi perché la gente possa chiedere crediti", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Parole che seguono l'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione delle banche del Messico (Abm), Luis Nino de Rivera, secondo cui imprese e privati continuano ad essere prudenti nella richiesta di finanziamenti a causa delle incertezze legate alla diffusione del nuovo coronavirus. "Ha ragione il rappresentante delle banche. Siamo in una situazione di crisi, molti non vogliono indebitarsi", ha detto Lopez Obrador. (Res)