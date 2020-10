Covid: morto portavoce presidente Consiglio Lazio, Zingaretti "grande dolore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto Giovanni Bartoloni, portavoce del presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. Papà di un bambino, aveva 51 anni ed era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto Spallanzani di Roma per Covid-19. La sua situazione clinica è precipitata nella notte tra sabato e domenica. Cordoglio da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Giovanni Bartoloni non ce l'ha fatta. È un dolore grande, tremendo - commenta in una nota il governatore -. Ci mancherà la sua grande professionalità e il suo sorriso, la sua energia e la sua ricchezza d'animo. Ci mancherai Giovanni. Un abbraccio forte da tutti noi ai tuoi cari", conclude Zingaretti. (Rer)