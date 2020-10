Regno Unito: esercito prende controllo di Nave Andromeda, nessun ferito a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito britannico ha preso il controllo della petroliera che ha gettato l'ancora nel Canale della Manica dopo aver comunicato la presenza a bordo di sette clandestini. Tobias Ellwood, presidente della commissione difesa della Camera dei comuni inglese, ha confermato l'operazione in un'intervista all'emittente televisiva "Bbc" e ha detto che nessuno a bordo è rimasto ferito. I clandestini, sette persone la cui identità non è stata ancora resa nota, sono in custodia. L'incidente è iniziato intorno alle 10 di questa mattina sulla petroliera, registrata in Libia, Nave Andromeda, che sarebbe dovuta attraccare a Southampton, in Inghilterra. La guardia costiera ha portato sul posto due elicotteri e le autorità hanno imposto una zona di sicurezza di tre miglia intorno alla nave. (Rel)