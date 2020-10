Business news: Brasile, settore minerario registra risultati positivi nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'industria mineraria in Brasile ha registrato nel terzo trimestre del 2020 risultati positivi segnando un aumento delle esportazioni e una riduzione delle importazioni, una crescita della fatturazione, della riscossione di royalties e tasse, oltre che la creazione di nuovi posti di lavoro. Lo riferisce l'Istituto minerario brasiliano (Ibram), che riunisce le società minerarie responsabili di oltre l'85 per cento della produzione nazionale. Nel terzo trimestre, grazie a un tasso di cambio più favorevole e grazie a prezzi delle materie prime minerarie più vantaggiosi, il fatturato dell'industria è stato superiore a 50 miliardi di real (7,6 miliardi di euro), con una produzione stimata in circa 287 milioni di tonnellate di minerali, superiore a quella registrata nel secondo trimestre (circa 210 milioni di tonnellate) e anche superiore rispetto al terzo trimestre 2019 (280 milioni di tonnellate). Nei primi nove mesi dell'anno l'industria mineraria ha registrato ricavi per 126 miliardi di real (19 miliardi di real), in calo rispetto ai 153 miliardi di real (23 miliardi d euro) dello stesso periodo dello scorso anno. (Res)