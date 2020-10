Business news: Argentina-India, riunione Comitato commerciale congiunto, focus su aumento e diversificazione scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incremento e la diversificazione degli scambi commerciali e degli investimenti è stato il focus principale della riunione del Comitato commerciale congiunto di Argentina ed India tenuto in modalità virtuale. E' quanto riferisce una nota ufficiale del ministero degli Esteri di Buenos Aires, dove si precisa che hanno partecipato alla riunione da parte argentina il sottosegretario per i Negoziati economici multilaterali e bilaterali, Carola Ramon, mentre dalla parte indiana il sottosegretario al Commercio, Suresh Kumar. Nel corso della riunione sono stati esaminati i principali punti dell'agenda commerciale bilaterale nei settori degli investimenti, della tecnologia, della farmaceutica, dell'estrazione, dell'energia e dell'agricoltura. In questo senso sono stati "identificati" i settori con maggiore potenziale di sviluppo in termini di interscambio nel medio e lungo termine. Al termine della riunione, si legge nella nota, il sottosegretario Ramon ha espresso la sua "soddisfazione" per la riunione che ha definito "produttiva" e "utile a far raggiungere alla cooperazione strategica tra i due paesi il suo maggiore potenziale". (Res)