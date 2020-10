Business news: Brasile, indice disoccupazione a settembre sale al 14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di disoccupazione in Brasile ha toccato a settembre quota 14 per cento, registrando un nuovo record negativo nella serie storica certificata dall'istituto nazionale di statistica (Ibge). In base all'inchiesta varata per certificare l'impatto della crisi sanitaria nella situazione occupazionale del paese, nel nono mese dell'anno 13,5 milioni di persone si trovavano senza lavoro, contro i 12,9 milioni di agosto, per un calo mensile del 4,3 per cento. A maggio, primo mese in cui si è registrato il dato, il numero di disoccupati era pari a 10,1 milioni di persone. Da allora il dato è quindi peggiorato del 33,1 per cento. Tra agosto e settembre sono anche aumentati dell'1,4 per cento i brasiliani che sono tornati a cercare lavoro (da 95,1 a 96,4 milioni), per aver finito la condizione di isolamento sociale o per qualsiasi altro motivo. Un incremento che ricade direttamente sulla quota di disoccupati, nel caso non abbiano trovato lavoro. (Res)