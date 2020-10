Business news: Marocco-Brasile, partnership su sicurezza alimentare e catena logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare e la catena logistica sono i due pilastri essenziali per una partnership strategica tra Marocco e Brasile. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Cooperazione africana e marocchini che vivono all'estero, Nasser Bourita. "Nel quadro della visione di chiarezza e ambizione sostenuta da re Mohammed VI in materia di politica estera, il Marocco aspira a diventare un partner di riferimento del Brasile in Africa e nel Mediterraneo", ha sottolineato Bourita,che è intervenuto in videoconferenza all'apertura del Forum economico Brasile-Paesi arabi, a cui ha preso parte il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale “Map”. (Res)