Business news: Bolivia, presidente eletto Luis Arce annuncia revisione contratti forniture gas al Brasile

- Il neo eletto presidente della Bolivia, Luis Arce, ha dichiarato di voler rinegoziare i contratti del gas stipulati tra il governo del suo paese e il Brasile lo scorso marzo. Secondo il leader del Movimento al Socialismo (Mas), che ha ottenuto più del 52 per cento dei voti validi alle elezioni boliviane, il governo brasiliano non avrebbe dovuto firmare accordi con un'amministrazione non eletta democraticamente come quella rappresentata dal presidente ad interim, Jeanine Anez. "Principalmente non era un compito di Anez rivedere quegli accordi. Il governo brasiliano che ha sostenuto questo governo 'de facto', deve capire che questo accordo manca di legittimità. Vogliamo rivedere i contratti attuali e farlo legittimamente tra due governi eletti in modo democratico", ha detto Arce in un'intervista al quotidiano brasiliano "Folha de Sao Paulo". "Non siamo contenti del modo in cui il governo di Jeanine Anez ha negoziato la questione del gas con il Brasile", ha detto Arce annunciando che le relazioni con il Brasile saranno esclusivamente "pragmatiche", a causa di divergenze ideologiche con il presidente Jair Bolsonaro. (Res)