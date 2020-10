Covid: Napoli, parte dei manifestanti diretta verso la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte dei manifestanti radunatisi questa sera al Vomero si sta dirigendo verso la sede della Regione. Un funzionario di Polizia ha incontrato il gruppo di testa del corteo, invitando i manifestanti a non proseguire verso la sede per evitare che, strada facendo, ai dimostranti si aggiungano elementi della criminalità organizzata, che potrebbero dar vita a violenze. Imprenditori e dipendenti del settore della ristorazione si sono radunati questa sera in piazza Vanvitelli: l’area è presidiata dalle forze dell’ordine ma fino ad ora tutto si è svolto senza incidenti. (Ren)