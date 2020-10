Covid: Merkel, i contagi continueranno ad aumentare drasticamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera non ha fatto esplicito riferimenti a una nuova serrata nazionale, come quella attuata in primavera per contenere i contagi. Allo stesso tempo, Merkel ha evidenziato che “mezzi semplici” non sono sufficienti a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus. La cancelliera ha, inoltre, reso noto di aspettarsi che il vaccino dell'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech venga approvato tra la metà e la fine di marzo 2021. Infine, Merkel ha avvertito che alcune regioni della Germania stanno raggiungendo il limite delle loro capacità nella gestione della pandemia di coronavirus. (Geb)