Covid: Calenda (Azione), governo pessimo ma da Meloni e Salvini mai proposte

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in una nota ha voluto rendere pubblica la propria "pessima opinione di quanto fatto dal governo" sulle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19. "Ma la differenza tra fare opposizione 'in tribuna' e farla seriamente sta nelle proposte" ha aggiunto, sottolineando di "non aver visto proposte concrete, dettagliate e implementabili da parte di Giorgia Meloni o Matteo Salvini. Così è troppo comodo e troppo facile". (Com)