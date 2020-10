Ucraina: elezioni amministrative, per exit poll sindaco uscente Klitschko in testa a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, è in netto vantaggio per un secondo mandato. Secondo gli exit poll, alle elezioni amministrative l’ex pugile si attesta al 45,95 per cento delle preferenze. Con lui, al secondo turno, andrebbe per il momento il candidato della Piattaforma di opposizione – Per la vita, Oleksandr Popov, secondo con l'8,6 per cento. Terzo il candidato del partito Holos (Voce) Serhiy Prytula, con l'8,3 per cento dei consensi. Iryna Vereshchuk del partito di governo Servo del popolo ha ottenuto l'8 per cento dei voti, mentre Oleksiy Kucherenko del partito Batkivshchyna si ferma al 6 per cento. (Res)