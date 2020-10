Business news: Argentina, riaperto spazio aereo a voli nazionali ed internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha riaperto il proprio spazio aereo ai voli regolari nazionali ed internazionali. La misura permette alle compagnie aeree di operare in forma regolare anche se vengono mantenuti i protocolli sanitari di prevenzione della pandemia del nuovo coronavirus e le limitazioni derivate dalle restrizioni in entrata ed uscita imposte dai singoli paesi. Di fatto, la decisione non comporterà una riapertura completa dei cieli proprio a causa delle disposizioni vigenti nei diversi paesi, Argentina inclusa, dove attualmente l'ingresso è consentito solo a cittadini argentini e stranieri residenti nel paese che devono compiere inoltre un periodo di quarantena preventiva. Viceversa, per entrare in Europa un cittadino argentino dev'essere in possesso di doppia cittadinanza o di un visto di lavoro o di studio. "Era importante tornare ad avere voli regolari", ha dichiarato a riguardo il ministro dei Trasporti, Mario Meoni. "Prima o poi inizieremo a ricevere passeggeri, almeno della regione, in vista della stagione estiva e delle esigenze dell'economia e dell'attività turistica", ha aggiunto. (Res)