Lazio: Pd, addolorati da scomparsa Giovanni Badaloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scomparsa di Giovanni Bartoloni, giornalista e storico collaboratore dell'amministrazione regionale, ci addolora tantissimo e ci lascia atterriti di fronte alla fulminea azione del Covid-19”. Lo scrive in una nota Marco Vincenzi, a nome del gruppo del PD in Consiglio regionale del Lazio. “Giovanni - continua là note - era stato ricoverato improvvisamente pochi giorni fa allo Spallanzani; pur lottando con tutte le sue forze contro questo terribile e subdolo virus, purtroppo non ce l'ha fatta e ora la sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. Sentiremo moltissimo la mancanza di questo uomo gentile, serio, competente, grande professionista. Tutto il gruppo consigliare del Partito democratico si stringe con un dolente abbraccio alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia, nell'unica speranza che la sua perdita sia un monito nei confronti di coloro che ancora negano o sottovalutano la pericolosità del Covid-19. Facciamo attenzione, rispettiamo le misure di contenimento, siamo responsabili", conclude la nota.(Com)