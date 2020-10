Business news: Brasile, ministro Economia prevede contrazione Pil nel 2020 del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato oggi che l'economia brasiliana si sta riprendendo e che la contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) quest'anno sarà inferiore a quanto inizialmente previsto. "La previsione iniziale del Fondo monetario internazionale (Fmi) e di altre istituzioni finanziarie era che il Pil brasiliano sarebbe crollato di quasi il 10 per cento. Noi abbiamo rivisto questa stima recentemente al 5 per cento, ma alla fine penso che il calo sarà anche inferiore, circa il 4 per cento", ha detto il ministro intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione dall'evento organizzato dalla Camera di commercio Brasile-Stati Uniti, l'US-Brazil Connect Summit. (Res)