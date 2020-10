Business news: Brasile-Usa, firmato accordo per facilitare commercio, trasparenza e lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Brasile hanno annunciato ufficialmente la firma di un accordo di cooperazione tra i due paesi con l'obiettivo di facilitare i commerci, semplificando le regole e migliorando la trasparenza in nome di una più efficace lotta alla corruzione. Lo riferisce l'ambasciata degli Usa in Brasile, diffondendo i dettagli dell'accordo i cui contenuti erano stati anticipati dal presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, nel corso di un evento organizzato dalla Camera di commercio Brasile-Stati Uniti. "Questo accordo è l'ultimo risultato concreto dello stretto rapporto tra Brasile e Stati Uniti e tra la leadership del presidente Trump e del presidente Bolsonaro", riporta la nota dell'ambasciata statunitense. "Dopo l'incontro dei due presidenti a Mar-a-Lago (negli Stati Uniti) lo scorso marzo, l'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti e le autorità brasiliane hanno annunciato un'accelerazione del dialogo commerciale nell'ambito della commissione per le relazioni economiche e commerciali (Atec) con l'intenzione di negoziare nel 2020 un accordo sulle regole commerciali e la trasparenza, comprese l'agevolazione degli scambi e le buone pratiche normative", prosegue la nota. (Res)