- “Oggi 21mila nuovi casi e 128 morti. Sosteniamo con tutte le forze persone, imprese e lavoro coinvolte dal provvedimento, ma per 30 giorni dobbiamo di nuovo stringere i denti e bloccare la crescita. Nessuno sia lasciato solo e tutti noi pratichiamo la responsabilità. Il nemico è il virus non i provvedimenti che si prendono per fermarlo". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.(Com)