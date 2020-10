Business news: Usa, siglato accordo con governi di Perù e Botswana per adesione a iniziativa Ergi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti, Canada e Australia hanno siglato con un memorandum d'intesa con i governi di Perù e Botswana per la designazione dei due Paesi come membri fondatori dell'Energy Resource Governance Initiative (Ergi). A firmare l'accordo, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, sono stati il segretario di Stato aggiunto per le Risorse energetiche, Francis Fannon, l'ambasciatore australiano negli Stati Uniti, Arthur Sinodinos, il ministro delle Risorse minerarie e della tecnologia verde del Botswana, Lefoko Moagi, il viceministro delle Risorse naturali del Canada, Shawn Tupper, il vice ministro delle Miniere e dell'energia del Perù, Jaime Galvez Delgado, e il viceministro degli Esteri peruviano, Manuel Talavera Espinar. "Australia, Botswana, Canada, Perù e Stati Uniti riconoscono la crescente domanda globale di minerali energetici critici nei prossimi anni e il memorandum propone il quadro essenziale per la cooperazione per soddisfare efficacemente la domanda", si legge nella nota. L'iniziativa Ergi promuove una solida governance del settore minerario e catene di approvvigionamento di minerali energetici resilienti e riunisce diversi Paesi per promuovere i principi di governance, condividere le migliori pratiche e incoraggiare la parità di condizioni per gli investimenti. (Res)