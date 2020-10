Business news: Bolivia, presidente Arce, continueremo con modello economico Morales che ha dato i suoi frutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bolivia "continueremo con il nostro modello economico che ha dato i suoi frutti" e se gli imprenditori "possono essere preoccupati non possono negare che quando era ministro dell'economia sono stati i momenti più proficui che hanno avuto". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais", il neo presidente Luis Arce, candidato del Movimento per il socialismo (Mas) guidato dall'ex presidente Evo Morales, aggiungendo che il governo "non avrà alcun problema con loro purché paghino le tasse". Arce ha annunciato che nei prossimi giorni sarà presentato all'Assemblea legislativa un progetto per imporre una tassa "sulle grandi fortune", chiarendo, tuttavia, che non si tratterà di beni aziendali ma personali. Si tratta di una tassa che è già stata applicata in Uruguay e in Colombia e il Fondo monetario interazionale (Fmi) stesso ne raccomanda l'applicazione", ha evidenziato. (Res)