Business news: Brasile, Huawei annuncia lancio batterie elettriche da associare a fotovoltaico

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha annunciato per il mese prossimo il primo lancio in Brasile di batterie elettriche che possono essere associate a sistemi di generazione fotovoltaica. Lo ha dichiarato il direttore del settore energia digitale di Huawei, Quanling Wang, ad "Agencia Brasil". Il primo lancio sarà una batteria rivolta alla clientela residenziale, sotto il nome di Luna 2000, che avrà un design modulare e una capacità fino a 30 chilowattora. La batteria è realizzata in litio ferro fosfato, normalmente utilizzato nei veicoli elettrici. "Nella prima metà del 2021, Huawei prevede di lanciare batterie per applicazioni commerciali nel paese, anche in grandi impianti di generazione centralizzata", ha detto Wang, sottolineando che la società è ancora in trattative con clienti e partner in Brasile per comprendere le alternative più vantaggiose per l'utilizzo delle batterie e come regolare l'uso di queste apparecchiature. (Res)