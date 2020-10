Francia: governo chiede fine appelli al boicottaggio di prodotti francesi in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha chiesto la fine del boicottaggio di prodotti francesi, invocato in alcuni paesi del Medio Oriente a seguito della pubblicazione di vignette satiriche sul profeta Maometto. “In diversi paesi del Medio Oriente si sono sollevati nei giorni scorsi appelli a boicottare i prodotti francesi, soprattutto dell'agroalimentare, nonché più in generale a manifestare contro la Francia, in termini a volte odiosi, rilanciati sui social”, si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri francese. “Questi appelli distorcono le posizioni difese dalla Francia a favore della libertà di coscienza, della libertà di espressione, della libertà di religione e del rifiuto di ogni chiamata all’odio” e “distorcono e strumentalizzano per fini politici le osservazioni fatte dal presidente Macron durante l'omaggio nazionale a Samuel Paty”, il professore ucciso da un diciottenne ceceno per aver mostrato in classe delle caricature di Maometto. Tali osservazioni, prosegue il comunicato, “sono finalizzate a lottare contro l'islamismo radicale, e a farlo con i musulmani di Francia, che sono parte integrante della società francese”. “Gli appelli al boicottaggio sono inutili e devono cessare immediatamente, così come tutti gli attacchi diretti contro il nostro Paese, strumentalizzati da una minoranza radicale”, si legge. (Frp)