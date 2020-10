Scuola: ministero Istruzione, un giorno per adeguarsi a nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le scuole, "in considerazione della necessità di disporre del tempo sufficiente ad adeguare l'organizzazione didattica" alle misure del nuovo dpcm, "provvederanno all'adozione degli atti necessari nella giornata di domani, lunedì 26 ottobre, con efficacia, poi, dal giorno successivo". E' quanto si legge nella nota inviata dal ministero dell'Istruzione ai dirigenti scolastici per l'attuazione delle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19.