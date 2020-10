Sudan-Israele: ministro degli Esteri di Khartoum, presto discussione accordi su commercio e migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan e Israele discuteranno accordi per cooperare su questioni di commercio e migrazione nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri sudanese, come riferisce il quotidiano panarabo "Asharq Al-Awsat". Il dicastero ha specificato che le delegazioni sudanese e israeliana si incontreranno per negoziare accordi su agricoltura, aviazione, commercio e migrazione. Non sono stati forniti dettagli o tempistiche per i colloqui. (segue) (Res)