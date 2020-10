© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce in video conferenza il Consiglio comunale.Streaming alla pagina http://milano.videoassemblea.it/ (ore 15.30)VARIEPresentazione di e_mob 2020, quarto festival nazionale della mobilità elettrica. Intervengono, tra gli altri, Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Massimo Dal Checco, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Giancarlo Morandi, presidente Cobat, Camillo Piazza, coordinatore di e_mob.Streaming attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook di e_mob (ore 11.00)Webinar ‘Oncorete sharing and innovation system’, organizzato da Motore sanità.Streaming attraverso il link https://bit.ly/3jmq58Y (ore 15.00) (Rem)