Bielorussia: Tikhanovskaya avverte Lukashenko, sciopero generale da lunedì

- La leader dell'opposizione ed ex candidata alla presidente della Bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, ha annunciato che uno sciopero nazionale inizierà il 26 ottobre alla scadenza del suo ultimatum al presidente Aleksander Lukashenko. "Il regime ha dimostrato ancora una volta ai bielorussi che la violenza è l'unica cosa che può fare. Ciò significa che questo regime non è degno del popolo bielorusso. Ciò significa che questo regime sta perdendo potere. Pertanto, domani, 26 ottobre, inizierà lo sciopero a livello nazionale", ha scritto Tikhanovskaya sul suo canale Telegram. Tikhanovskaya ha minacciato lo sciopero nazionale a meno che Lukashenko non si dimetta, liberi tutti i "prigionieri politici" e fermi la "violenza di strada". Oggi i manifestanti a Minsk hanno tentato di marciare verso la residenza presidenziale, ma sono stati fermati dalle forze di sicurezza. (segue) (Rum)