Covid: Gualtieri, contiamo erogare indennizzi entro metà novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta lavorando perché gli indennizzi annunciati per le categorie colpite dall'ultimo dpcm arrivino "il prima possibile: pensiamo di erogare questi contributi già entro metà novembre e forse anche entro l'11 novembre". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al Tg1. "Verrà utilizzato lo stesso meccanismo del contributo a fondo perduto" e dunque chi ha già fatto richiesta e avuto questi contributi "lo riceverà in automatico, senza neanche la domanda", ha aggiunto ricordando che per chi non lo avesse fatto domanda "ci sarà un modulo da fare e serviranno alcune settimane in più, ma comunque sarà entro l'anno". (Rin)