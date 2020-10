Regno Unito: Nave Andromeda, "Sky News" riferisce dell'arresto di 7 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono state arrestate in seguito all'incidente avvenuto sulla petroliera Andromeda avvenuto al largo dell'Isola di Wight, nelle acque britanniche della Manica. E' quanto riferisce l'emittente televisiva britannica "Sky News". In precedenza la polizia ha riportato che, dopo il ritrovamento di sette immigrati a bordo della nave, l'equipaggio avrebbe subito delle minacce verbali, tanto che la guardia costiera - che stava monitorando l'accaduto - è stata costretta a chiedere l'intervento delle forze armate. Tuttavia, stando a quanto riferito non vi sarebbero feriti a bordo della nave. (Rel)