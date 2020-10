Pomezia: sindaco, chiusa scuola infanzia per sanificazione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta della Asl Roma 6, il sindaco Adriano Zuccalà sta predisponendo l'ordinanza di chiusura del plesso Sant'Andrea Uberto della scuola dell'infanzia comunale per domani, lunedì 26 ottobre, per il completamento degli interventi di pulizia e sanificazione. Lo comunica il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà in una nota. All'interno del plesso scolastico si è sviluppato un caso di infezione da covid-19 con conseguente isolamento di due sezioni del plesso. La scuola riaprirà regolarmente da martedì 27. (Rer)