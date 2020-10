Sudan-Israele: ministro degli Esteri di Khartoum, presto discussione accordi su commercio e migrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 ottobre, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump - attraverso l'addetto stampa della Casa Bianca, Judd Deere - ha annunciato che il Sudan ha accettato di stabilire normali relazioni diplomatiche con Israele. Nelle scorse ore si è tenuto un colloquio tra Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il capo del Consiglio sovrano sudanese Abdel Fattah al Burhan e il premier sudanese Abdalla Hamdok. L’accelerazione sarebbe resa possibile dalla decisione del presidente Donald Trump di rimuovere il Sudan dalla lista dei Paesi sponsor del terrorismo. Gli osservatori prevedono che l'accordo sia destinato a consentire i primi passi nelle relazioni economiche e commerciali, tra cui l'istituzione formale di legami diplomatici – mai esistiti tra i due Paesi – e lo scambio di ambasciatori. Da mesi voci finora mai confermate in via ufficiale parlavano di un possibile imminente accordo di normalizzazione tra Sudan e Israele, sulla scia di quanto accaduto con Emirati Arabi Uniti e Bahrein (Accordi di Abramo). La questione della normalizzazione tra Sudan e Israele è stata sollevata il 15 settembre scorso in un incontro avvenuto a Washington tra il premier Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. In precedenza, nel febbraio scorso, il primo ministro israeliano Netanyahu aveva incontrato in gran segreto il presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel Fattah al Burhan ad Entebbe, in Uganda. (segue) (Res)