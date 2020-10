© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 26 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III, I e VI. Odg: Presentazione piano industriale CAAT - Cwntro Agro Alimentare Torino.Ore 13 - Palazzo Civico: riunione del Consiglio Comunale.REGIONEConsiglioore 11:00, Aula, riunione della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco.ore 14:30, Aula, riunione congiunta delle Commissioni III, presidente Claudio Leone e I, presidente Carlo Riva Vercellotti.Giuntaore 14,30 - Biella , corso Pella, 10, l'assessore Chiorino visita la Fondazione ITS per le nuove tecnologie del made in Italy - Sistema Moda Tessile - TAMore 18,30-20,30, l'assessore Protopapa interviene online all'inaugurazione degli Stati Generali Mondo Lavoro AgriFood 26-29 ottobre, evento in diretta facebook. (Rpi)