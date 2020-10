Business news: Brasile, Scania annuncia vendita dei primi 50 camion a gas e biometano nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda produttrice di veicoli industriali svedese Scania ha annunciato di aver venduto in Brasile i primi 50 camion alimentati a gas o biometano da quando i modelli sono stati messi a disposizione sul mercato locale, circa un anno fa. I principali acquirenti sono stati finora aziende di spedizione. La vendita dei primi 50 esemplari di camion ecosostenibili è stata salutata come un successo della società. "La dipendenza al 100 per cento dal diesel è insostenibile se si vuole migliorare il pianeta. Scania non crede in un'unica matrice di carburante e per questo offriamo una serie di opzioni ai combustibili fossili. L'elettrificazione è certamente il futuro ma prima di raggiungere questo obiettivo sui grandi numeri ci sono ancora molte tappe da percorrere", si legge nella nota divulgata dalla società. "Il mercato brasiliano mostra avere una tendenza a rivolgersi verso i motori alimentati a gas naturale e biometano", afferma l'azienda. La Scania ha iniziato a ricevere ordini per i camion alimentati a gas e biometano lo scorso ottobre nell'ambito della 22a edizione dell'Esposizione internazionale del trasporto di merci su strada (Fenatran). "Da allora, Scania ha venduto 50 modelli. Una pietra miliare storica per il mercato brasiliano, che deve cambiare la propria matrice energetica con combustibili più sostenibili. A livello globale, la riduzione delle emissioni di Co2 è un impegno serio da parte di Scania. Sappiamo di essere parte del problema e vogliamo essere parte della soluzione ", ha affermato il direttore vendite di Scania in Brasile, Silvio Munhoz. "Il nostro obiettivo è aiutare il cliente in questa transizione di gestione e rottura dei paradigmi. La società si impegna sempre più un pianeta sostenibile", ha concluso. (Res)