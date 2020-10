Bielorussia: manifestanti tentano di assaltare centrale di polizia a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti ha attaccato una stazione di polizia nel centro di Minsk, la capitale bielorussa, e lanciato pietre contro i veicoli dei servizi di sicurezza. Lo ha detto il capo della polizia di Minsk Ivan Kubrakov. "I manifestanti hanno attaccato una stazione di polizia nel distretto centrale di Minsk. Hanno iniziato a lanciare pietre contro i mezzi di trasporto dei servizi di sicurezza. Gli agenti di polizia hanno preso adeguate misure per prevenire azioni illegali e hanno usato mezzi antisommossa", ha detto Kubrakov. Grazie a queste azioni, i manifestanti non sono riusciti a prendere il controllo del centro della città, ha aggiunto l'ufficiale di polizia. I partecipanti attivi all'attacco alla stazione di polizia e ai disordini in altre zone della città sono stati arrestati, ha affermato il Kubrakov, rilevando che "in totale sono state arrestate circa 120 persone". Secondo Kubrakov, due agenti di sicurezza hanno riportato delle ferite mentre "impedivano azioni illegali dei partecipanti alla manifestazione non autorizzata". (Rum)