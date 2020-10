Nagorno-Karabakh: Usa annunciano nuova tregua umanitaria, partirà domattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia e Azerbaigian hanno concordato un nuovo cessate il fuoco umanitario che prenderà il via domani mattina. Ad annunciarlo il dipartimento di Stato degli Stati Uniti. La nuova tregua prenderà il via alle 8 ora locale (le 5 in Italia) di domani. "Gli Stati Uniti hanno facilitato negoziati tra i ministri degli Esteri e i copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce (Francia, Russia e, per l'appunto, Usa) per avvicinare Armenia e Azerbaigian a una soluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabakh", si legge nel comunicato del dipartimento di Stato. (Nys)