Regno Unito: Nave Andromeda, guardia costiera chiede intervento forze armate

- La guardia costiera britannica avrebbe ufficialmente richiesto l'intervento delle forze armate in relazione a quello che viene definito un "incidente ancora in corso di valutazione" avvenuto a bordo della petroliera battente bandiera liberiana "Nave Andromeda", al momento al largo dell'Isola di Wight, sulla costa meridionale britannica. Lo riporta l'emittente televisiva britannica "Bbc". L'incidente sarebbe avvenuto dopo che l'equipaggio avrebbe trovato sette clandestini a bordo. La nave avrebbe dovuto attraccare al porto di Southampton, alle ore 10 locali di oggi (ore 11 italiane), ma dalle 9.30 circa i clandestini avrebbero assunto atteggiamenti violenti nei confronti di alcuni membri dell'equipaggio, anche se non è chiaro se si è trattato di uno scontro verbale o fisico. La nave è da allora alla deriva, pur restando sotto controllo, al largo della costa britannica. (Rel)