Roma: Eur Spa, bene La Nuvola e il Colosseo quadrato aperti per giornata Fai Autunno

- "Ringraziamo la delegazione Fai di Roma per la preziosa collaborazione che ha permesso per le Giornate Fai d'Autunno di aprire alle visite due gioielli dell'architettura moderna e contemporanea dell'Eur e di Roma: il Colosseo Quadrato e La Nuvola". Lo dichiara in una nota Alberto Sasso presidente di Eur Spa, proprietaria del convention center La Nuvola dell'Eur e del Palazzo della Civiltà Italiana. "Ringraziamo altresì - prosegue Sasso - i tanti volontari per la competenza e la passione con cui anche in giorni complicati come questi che stiamo vivendo hanno dato un'opportunità unica alle persone di conoscere, amare e fare proprio il nostro splendido patrimonio ed il quartiere. La sola Nuvola - dichiara Sasso - con i suoi spazi monumentali ha permesso a circa 1.500 visitatori in due giorni di partecipare in sicurezza, rispettando i protocolli sanitari anti Covid, dal distanziamento sociale, all'uso dei dpi individuali, ad una visita di un luogo normalmente non accessibile alle visite. Questo ci fa orientare verso un altro progetto di più ampio respiro - conclude - di valorizzazione pubblica di tutto il nostro patrimonio. Ci tengo a dire che l'adesione alle Giornate Fai d'Autunno, così come l'apertura del Giardini delle Cascate dopo quasi 60 anni, è un'iniziativa nata e pianificata all'inizio del lockdown per aprire l'Eur a nuove prospettive di sostegno della cultura e dei nostri beni come spazio pubblico". (Com)