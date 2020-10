Sanità: Arcuri su ritardi terapie intensive, difficoltà legate a durata piani regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anticipando i termini previsti dalla norma, il ministero ha approvato entro il 17 luglio i piani delle Regioni, che sono poi stati trasmessi alla Corte dei conti dove sono stati esaminati per alcune settimane; poi il commissario Arcuri ha dovuto confrontarsi sui piani con ciascuna Regione, al fine di costituire i capitolati di gara e decidere con esse se lasciare la delega come soggetto esecutore al presidente di Regione oppure tenerla lui stesso. Alcune regioni, come Veneto ed Emilia Romagna, hanno deciso di prendere la delega e diventare quindi soggetti attuatori, mentre altre hanno preferito lasciare lo stesso Arcuri soggetto attuatore. Così l’ufficio del ministro della Salute in uno dei passaggi dell’intervista al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri per l’ultimo libro di Bruno Vespa. “Questa procedura è stata prevista del decreto Rilancio, ma le difficoltà maggiori sono venute dalla durata media dei piani Regionali che era di 27 mesi: tre Regioni, curiosamente nel Mezzogiorno, hanno presentato un piano di sei mesi, mentre una di 87 mesi”, ha spiegato, aggiungendo di aver “rifatto i piani da capo e entro qualche mese arriverà tutto”. Con riferimento ai posti in ospedale, il commissario ha dichiarato di averne pronti “altri 1.300 per un totale di 9.580”. Il problema, ha spiegato, non è nei reparti di emergenza ma nei letti ordinari. “I medici mandano in ospedale troppe persone che hanno soltanto la febbre a 38”, ha detto. (Rin)