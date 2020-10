Covid: Mulè (FI), servono venti miliardi e non due per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un paese serio il presidente del Consiglio che annuncia la chiusura forzata di decine di migliaia di imprese causa motivi di salute e prevenzione avrebbe immediatamente avvertito lavoratori e aziende non che è "in lavorazione" un decreto definito "ristoro", ma che è stato firmato un provvedimento a seguito di un confronto con le categorie interessate e con l'opposizione. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Ma la serietà non è di casa a palazzo Chigi, così da una parte all'altra dell'Italia nelle poche ore che hanno seguito l'annuncio del Dpcm suonano campane a morto da parte delle associazioni di imprese: e i due miliardi annunciati dal governo come cifra da inserire nel decreto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni non sono lontanamente sufficienti a far fronte ai danni”, ha detto, aggiungendo che il governo “ha dimenticato uno zero”. Consisterebbe infatti, dice Mulè, in vento miliardi il fabbisogno reale e immediato per le aziende coinvolte. “Si tratta di una cifra prossima al primo scostamento di bilancio votato dopo il lockdown: sono soldi da aggiungere e non da recuperare anche solo in parte qua e là dagli aiuti già stanziati per evitare un effetto beffa da gioco delle tre carte”, ha concluso, ribadendo la disponibilità di Forza Italia a dare in una sede ufficiale gli strumenti legislativi e tecnici-operativi necessari al reperimento dei fondi. (Com)