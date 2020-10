Albania: opposizione chiede convocazione Consiglio politico su riforma elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal premier albanese Edi Rama, il presidente Ilir Meta dovrebbe evitare di far tornare in parlamento gli emendamenti alla legge elettorale approvati nelle scorse settimane. Rama ha osservato che le dichiarazioni di Meta sulle sue intenzioni di rimandare in parlamento la legge elettorale già approvata non sono accettabili in quanto i tempi per la riforma sono serrati. "L'accordo del 5 giugno è stato rispettato. Anche quello del 30 giugno è rispettato, e non c'è altro da aggiungere né tempo da perdere", ha affermato Rama. Secondo il premier albanese, Meta dovrebbe firmare gli emendamenti alla legge elettorale quanto prima. "I tempi per l'attuazione sono stretti e rivoteremo a favore come già fatto", ha detto Rama. Il capo dello Stato Meta ha detto in precedenza che se Rama non rispetterà l'accordo del 5 giugno, dopo le elezioni del 25 aprile 2021, non ci sarà solamente un presidente "pazzo" ma anche 3 milioni di cittadini albanesi "pazzi". Il presidente ha risposto in questo modo a precedenti accuse da parte di Rama, il quale ha espresso preoccupazione per "l'elezione forza di un presidente pazzo tre anni fa". (segue) (Alt)