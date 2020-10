Covid: De Priamo (Fd'I), nuove chiusure colpo tremendo per Pmi romane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove misure illustrate dal presidente del Consiglio rischiano di produrre una vera e propria mazzata finale sulla piccola e media impresa romana. In particolare ristoratori, esercenti sportivi, del cinema e del teatro, così come del mondo ricettivo hanno operato in questi mesi pur tra mille difficoltà nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento. Al contrario anche nella Capitale non vi è stato un reale rafforzamento delle strutture sanitarie così come del trasporto pubblico. Le chiusure appaiono una misura ingiusta ed è indispensabile che i ristori siano reali ed immediati altrimenti il danno questa volta sarà irreversibile. Come Fdi esprimiamo solidarietà alle categorie ed ai lavoratori di questi comparti e proseguiremo a batterci in loro difesa". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)