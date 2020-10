Regno Unito: gruppo di clandestini scoperto a bordo di una petroliera partita dalla Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica ha reso noto di essere intervenuta a causa di “un incidente a bordo” di una petroliera vicino alla costa dell'isola di Wight, nell’Inghilterra meridionale. Secondo quanto riportato dai media britannici, a bordo della nave sarebbe stato scoperto dall’equipaggio un piccolo gruppo di clandestini. Prime ricostruzioni, non confermate, riferiscono che il personale di bordo sarebbe stato costretto a chiudersi all’interno di una stanza “sicura” dopo il ritrovamento dei clandestini. La petroliera si stava dirigendo verso Southampton ed era partita dalla Nigeria. Secondo quanto rilanciato dalla stampa internazionale, ma non ancora confermato da fonti ufficiali, la petroliera in questione sarebbe la Andromeda registrata in Liberia e operata dalla compagnia di spedizioni greca Folegrandos. Stando all’emittente “Sky News” a bordo della nave ci sarebbero fino a sette clandestini. L’emittente pubblica di Stato “Bbc” ha sentito i legali degli armatori della nave che hanno sostenuto come "al 100 per cento non si tratti di un dirottamento". Sull’accaduto ci sono ricostruzioni discordanti. La polizia locale ha dichiarato di essere a conoscenza della vicenda e di stare indagando su “un incidente in corso a bordo di una nave che si trova a sud dell'isola di Wight". (Rel)