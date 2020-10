Covid: Pedica (Pd), serrata camuffata, darà colpo di grazia al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha ragione il presidente di Confindustria Bonomi: si fatica a capire la direzione di questo dpcm, il quale altro non è che un lockdown camuffato che darà il colpo di grazia al nostro Paese". Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Si fa presto a dire 'ristoro' per le attività che resteranno chiuse o saranno penalizzate ma abbiamo visto com'è andata la volta precedente - sottolinea Pedica -. Ancora una volta si è scelto di colpire i lavoratori. Pensiamo a quanti bar, palestre, pizzerie e ristoranti non riapriranno più dopo questa batosta e a quanti perderanno il lavoro. Con questo Dpcm si è deciso di uccidere l'economia. Direi che il governo Conte adesso è davvero finito".(Com)