Covid: Italia viva lancia petizione per tenere aperti luoghi di cultura e sport

- Cinema e teatri devono restare aperti, e anche palestre e piscine: la priorità adesso è limitare il contagio mettendo in campo tutte le misure possibili per contenere il diffondersi del Covid-19 in questa seconda ondata. È quanto si legge in una petizione lanciata da Italia viva. “Proprio in virtù del fatto che questa è una seconda ondata e abbiamo imparato molte cose dalla prima, oggi serve intervenire con più razionalità e con dati scientifici alla mano, calcolando i rischi di ogni singola attività umana e ascoltando gli esperti: in questo senso non possiamo condividere la scelta di chiudere luoghi di cultura come teatri e cinema, così come quelli di sport come palestre e piscine”, si legge nella petizione. “Nell’idea del ‘chiudere tutto ciò che non è necessario’ vogliamo davvero includere la cultura e il benessere dello sport? Questi sono luoghi di vita, passione e impegno umano ed economico che tutti i gestori e lavoratori di queste attività hanno investito per dimostrare di poter tenere aperto offrendo servizi preziosi in modo sicuro”, si legge ancora. (Rin)