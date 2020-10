Turchia: Erdogan liquida minacce di sanzioni Usa su test S-400 di fabbricazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha risposto alla minaccia di sanzioni degli Stati Uniti se Ankara attivasse i sistemi di difesa aerea S-400 di costruzione russa nonostante l'opposizione di Washington. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah". “Ci avete detto di rimandare indietro gli S-400. Non siamo uno stato tribale, siamo la Turchia ”, ha detto Erdogan in un discorso televisivo a Malatya, nella Turchia orientale. Erdogan ha poi affermato: "Qualunque siano le vostre sanzioni, non esitate ad applicarle". (segue) (Tua)