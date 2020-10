Cultura: Mollicone (Fd’I), appello a Franceschini, a rischio sopravvivenza settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci uniamo all'appello di CulturaItaliae per chiedere la riapertura di teatri, cinema e luoghi della cultura: un ennesimo stop comprometterà la tenuta e la sopravvivenza delle imprese della cultura, delle compagnie, dei teatri, dei cinema, dei lavoratori dello spettacolo e della danza, come per i settori della ristorazione e del turismo. Così in una nota Federico Mollicone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera. “Nei luoghi dello spettacolo si può entrare in completa sicurezza, indossando la mascherina e in distanziamento: come indicato da una ricerca di Agis, nei teatri è stato rilevato un solo caso di contagio”, ha detto, invitando il ministro Franceschini a raccogliere l’appello del mondo culturale “per evitare questa assurda scelta della chiusura e, come indicato da un nostro ordine del giorno approvato, garantisca una capienza della platea di due terzi". (Com)