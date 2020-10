Vaticano: Zingaretti, auguri ai 13 nuovi cardinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porgo i miei più sinceri auguri ai nuovi 13 cardinali nominati da Papa Francesco e in particolare a coloro i quali hanno avuto un lungo e significativo percorso pastorale nella regione Lazio. Monsignore Enrico Feroci, già direttore della Caritas di Roma e parroco a Santa Maria del Divino Amore, Sua Eccellenza monsignore Augusto Paolo Lojudice, già vescovo ausiliare di Roma, e Sua Eccellenza monsignor Marcello Semeraro, attuale vescovo di Albano, si sono contraddistinti per essersi messi al servizio della comunità e in particolare delle persone più fragili che vivono nei comuni della nostra regione". Lo scrive in una nota il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Tutte esperienze che, sono sicuro, - prosegue Zingaretti - saranno fondamentali per il compito importante che sono chiamati a svolgere in particolare in questo delicato periodo storico che stiamo vivendo". (Com)