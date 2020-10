Milano: dopo polemiche liceo Manzoni sospende delibera su criteri iscrizione a classi prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il liceo classico Alessandro Manzoni di Milano sospende momentaneamente i criteri di iscrizione alle classi prime del prossimo anno scolastico (media del 10 o del 9 in italiano, inglese e matematica e priorita ai residente del Municipio 1). "Dato lo scalpore suscitato dai nuovi criteri di iscrizione alle classi prime a.s. 2021/22 si ritiene opportuno sospenderne la delibera in attesa di un ulteriore confronto", si legge in una circolare dell'istituto firmata dalla dirigente scolastica Milena Mammani. (Rem)