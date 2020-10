Egitto: al Sisi ordina il lancio dell'iniziativa "Egitto digitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdul Fatah al Sisi, ha ordinato oggi il lancio dell'iniziativa "Egitto digitale" come parte di un piano nazionale per la trasformazione digitale. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. L'annuncio segue un incontro con il primo ministro Mustafa Madbouli e Amr Talaat, ministro delle Telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione. Secondo Radi, l'iniziativa contribuirà direttamente ai piani di digitalizzazione del paese e rafforzerà le capacità digitali di quadri statali. Al Sisi ha anche ordinato di potenziare l'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale nei settori dell'urbanistica, dell'agricoltura, della sanità e dell'istruzione, oltre a migliorare gli uffici postali a livello nazionale attraverso la digitalizzazione dei loro sistemi. A questo proposito, al Sisi ha seguito la digitalizzazione del sistema di gestione dei contenziosi giudiziari attraverso la strategia "Egypt's Digital Justice". La scorsa settimana, il governo egiziano ha dato il via alla prima fase della strategia, che comprende sei tribunali di primo grado e consente alle parti in causa di intentare azioni legali e di seguirle online senza andare in tribunale. (Cae)