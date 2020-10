Vaticano: Pd Lazio, felicitazioni per nuovi cardinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai nuovi cardinali nominati da Papa Francesco, in particolare a coloro che hanno servito la comunità pastorale della nostra regione, vanno le più sincere felicitazioni da parte mia e del Partito democratico del Lazio". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alla nomina a cardinale di monsignor Enrico Feroci, già direttore della Caritas di Roma e parroco a Santa Maria del Divino Amore, Sua Eccellenza Monsignor Augusto Paolo Lojudice, già Vescovo ausiliare di Roma e Sua Eccellenza Monsignor Marcello Semeraro, attuale Vescovo di Albano. "Il Pontefice - aggiunge Astorre - li ha chiamati a nuove responsabilità che sapranno affrontare con la stessa umiltà e dedizione con cui si sono contraddistinti - conclude - nelle loro precedenti missioni". (Com)