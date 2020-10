Covid: Crimi, governo chiamato ad assumere misure straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare la pandemia e tutelare la salute degli italiani il governo "è chiamato ad assumere misure straordinarie, a gestire l'emergenza e a dare risposte rapide ed efficaci alla nostra economia", Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi nel videomessaggio che questa mattina ha inviato ai facilitatori regionali impegnati nella gestione degli Stati generali del Movimento. Nel commentare le nuove misure contenute nel dpcm, Crimi ha aggiunto che "quanto stiamo vivendo ci induce necessariamente a riflettere sul momento che sta attraversando il Paese e a interrogarci sul come gli Stati generali del Movimento si inseriscano in questo contesto". "Sono fermamente convinto che, nonostante le critica, non dobbiamo fermarci: dobbiamo proseguire nel nostro cammino, con la serietà che ci ha contraddistinto ieri e che dobbiamo mantenere oggi nell’affrontare questo momento di crescita, maturazione e d evoluzione del Movimento 5 Stelle, avendo però ben chiaro quale sia la fase storica eccezionale che stiamo attraversando", ha aggiunto Crimi ribadendo la necessità di "immaginare il nostro percorso inserendolo all’interno del Paese che uscirà da questa pandemia e che dovrà affrontare e gestire il post: la ricostruzione economica, sociale, le trasformazioni che saranno intervenute nel frattempo. Per farlo è necessario che l’Italia possa contare su una forza politica come la nostra, in grado di essere oggi come domani il motore del cambiamento", ha concluso. (Com)